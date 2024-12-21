«Барселона» и «Атлетико» встретятся в матче 18-го тура испанской ла лиги в субботу, 21 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч лидеров чемпионата Испании будут показывать канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Барселона» — «Атлетико» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Обе команды набрали по 38 очков в этом сезоне ла лиги, но «Барселона» провела на одну игру меньше. В случае победы «Атлетико» выйдет на единоличное первое место. В 17-м туре чемпионата Испании «Барселона» уступила «Леганесу» (0:1), а «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0).