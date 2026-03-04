«Барселона» по сумме двух встреч проиграла «Атлетико» в Кубке Испании

«Барселона» переиграла «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 3:0. Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Полузащитник каталонцев Марк Берналь на 29-й минуте открыл счет Вингер Рафинья в конце первого тайма реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. На 72-й минуте Берналь оформил дубль и довел счет до крупного.

Первый матч выиграл «Атлетико» со счетом 4:0, поэтому мадридская команда по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1).

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

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