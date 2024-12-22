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«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в ла лиге

Сергей Разин
корреспондент
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21 декабря. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).
Фото AFP

«Атлетико» в матче 18-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

На гол Педри мадридцы ответили точными ударами Родриго де Пауля и Александра Серлота, который забил на 90+6-й минуте.

«Атлетико» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Испании, «Барселона» в последних семи играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

После этого матча «Атлетико» с 41 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 38 очками — на второй строчке. Идущий на третьем месте «Реал» набрал 37 очков.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:2
Атлетико

ФК Атлетико
ФК Барселона
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
6
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
10
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
11
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
12
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
13
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
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21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 2 : 0
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 1 : 2
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 2
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
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Реал – Севилья
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22.12 20:30
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 - : -
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Рафинья

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П
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Ламин Ямаль

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Реал

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