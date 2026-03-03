«Барселона» — «Атлетико»: Рафинья забил второй гол каталонцев

Полузащитник «Барселоны» Рафинья реализовал пенальти в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» — 2:0.

Главный арбитр встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа назначил 11-метровый удар после того, как защитник мадридцев Марк Пубиль в штрафной площади сбил с ног Педри.

Рафинья пробил в левый от себя угол ворот.

Первая игра между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 4:0.