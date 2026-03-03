«Барселона» — «Атлетико»: Кунде заменили из-за травмы

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде был заменен в начале ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» — 0:0.

На 11-й минуте Кунде сел на газон и к нему выбежали врачи. На 13-й минуте он покинул поле из-за травмы. Вместо Кунде вышел Алехандро Бальде.

Первый матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 4:0.