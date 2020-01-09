Полузащитник «Атлетико» Коке забил гол в ворота «Барселоны» на 46-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании. Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Быстрая атака по центру с серией передач, Коке вышел один на один с вратарем сине-гранатовых Нету и пробил точно в левый нижний угол ворот.

Коке вышел на замену вместо хавбека Эктора Эрреры перед началом второго тайма

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».