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«Барселона» — «Атлетико»: Коке после выхода на замену открыл счет в матче

23:06
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Полузащитник «Атлетико» Коке забил гол в ворота «Барселоны» на 46-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании. Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Быстрая атака по центру с серией передач, Коке вышел один на один с вратарем сине-гранатовых Нету и пробил точно в левый нижний угол ворот.

Коке вышел на замену вместо хавбека Эктора Эрреры перед началом второго тайма

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».

Барселона — Атлетико

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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