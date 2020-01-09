Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил гол в ворота «Атлетико» на 62-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании. Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Форвард «Барселоны» Луис Суарес головой с линии вратарской расстрелял голкипера Яна Облака, который чудом потащил, но на добивании первым оказался Антуан, и головой добил мяч в сетку пустых ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».