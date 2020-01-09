Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» — «Атлетико»: Гризманн вывел вперед свою команду

23:26
Теги:

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил гол в ворота «Атлетико» на 62-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании. Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Форвард «Барселоны» Луис Суарес головой с линии вратарской расстрелял голкипера Яна Облака, который чудом потащил, но на добивании первым оказался Антуан, и головой добил мяч в сетку пустых ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».

Барселона — Атлетико

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир