«Барселона» и «Атлетико» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании во вторник, 3 марта. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом матче «Атлетико» победило «Барселону» со счетом 4:0.

Кубок Испании сезона 2025/26 стартовал 27 сентября и завершится 25 апреля. Действующий победитель турнира — «Барселона».