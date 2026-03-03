«Барселона» примет «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании во вторник, 3 марта. Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом матче «Атлетико» победило «Барселону» с крупным счетом — 4:0.

Кубок Испании стартовал 27 сентября 2025-го и завершится 25 апреля 2026-го. Действующий победитель турнира — «Барселона».