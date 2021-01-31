«Барселона» — «Атлетик» — стартовые составы команд, чемпионат Испании по футболу
21:50
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч 21-го тура чемпионата Испании. Капитан каталонцев Лионель Месси, несмотря на недавний конфликт с публикацией данных о его контракте, выйдет на поле с первых минут.
«Барселона»: тер Штеген, Мингуэса, Юмтити, Араухо, Альба, Пьянич, де Йонг, Педри, Месси, Гризманн, Дембеле.
«Атлетик»: Унаи Симон, Капа, Йерай, И. Мартинес, Юри, де Маркос, Дани Гарсия, Венседор, Муньяин, Уильямс, Рауль Гарсия.
Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
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