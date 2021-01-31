Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч 21-го тура чемпионата Испании. Капитан каталонцев Лионель Месси, несмотря на недавний конфликт с публикацией данных о его контракте, выйдет на поле с первых минут.

«Барселона»: тер Штеген, Мингуэса, Юмтити, Араухо, Альба, Пьянич, де Йонг, Педри, Месси, Гризманн, Дембеле.

«Атлетик»: Унаи Симон, Капа, Йерай, И. Мартинес, Юри, де Маркос, Дани Гарсия, Венседор, Муньяин, Уильямс, Рауль Гарсия.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Барселона» — «Атлетик»