Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» — «Атлетик» — стартовые составы команд, чемпионат Испании по футболу

21:50
Теги:

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч 21-го тура чемпионата Испании. Капитан каталонцев Лионель Месси, несмотря на недавний конфликт с публикацией данных о его контракте, выйдет на поле с первых минут.

«Барселона»: тер Штеген, Мингуэса, Юмтити, Араухо, Альба, Пьянич, де Йонг, Педри, Месси, Гризманн, Дембеле.

«Атлетик»: Унаи Симон, Капа, Йерай, И. Мартинес, Юри, де Маркос, Дани Гарсия, Венседор, Муньяин, Уильямс, Рауль Гарсия.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Барселона» — «Атлетик»

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир