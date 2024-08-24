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Сегодня, 18:15

«Барселона» — «Атлетик»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Барселона» — «Атлетик» начнется в 19:55 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в матче 2-го тура испанской примеры в субботу, 24 августа. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Атлетик

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга, начнется за пять минут до игры.

В 1-м туре ла лиги «Барселона» победила «Валенсию» со счетом 2:1, а «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1).

В сезоне-2023/24 команды встречались три раза. В 10-м туре чемпионата Испании «Барселона» одержала победу со счетом 1:0, в 27-м туре была зафиксирована ничья (0:0), а в четвертьфинале Кубка Испании сильнее оказался «Атлетик» (4:2).

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
3
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
5
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
12
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
15
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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38 тур
23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 - : -
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 - : -
25.08 22:30
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Яго Аспас

Сельта

 2
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Вильярреал

 2
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Жирона

 1
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Пабло Барриос

Атлетико

 1
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Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

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Сельта

 2 0 2
Абделькабир Абкар

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Алавес

 1 0 1
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