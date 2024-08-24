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Сегодня, 22:02

«Барселона» победила «Атлетик» в матче ла лиги

Алина Савинова
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Ламин Ямаль (справа) в матче против «Атлетика».
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле победила «Атлетик» в матче 2-го тура ла лиги — 2:1.

Первый гол в игре забил форвард хозяев Ламин Ямаль на 24-й минуте. В концовке первого тайма полузащитник гостей Охиан Санчет реализовал пенальти и сравнял счет. На 75-й минуте Роберт Левандовски снова вывел сине-гранатовых вперед.

После двух туров ла лиги «Барселона» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. 27 августа каталонский клуб отправится в гости к «Райо Вальекано».

«Атлетик» (1 балл) опустился на 15-ю строчку. 28-го числа красно-белые на своем поле примут «Валенсию».

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:1
Атлетик
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
1
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«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
4
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
6
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
7
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
8
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
9
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
10
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
11
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
12
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
13
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
15
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
16
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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38 тур
23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 2 : 1
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 - : -
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 - : -
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

 2
П
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
Пау Кубарси

Пау Кубарси

Барселона

 2 0 2
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