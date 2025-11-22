Футбол
Сегодня, 20:16

«Барселона» на «Камп Ноу» в большинстве разгромила «Атлетик» и вышла на первое место в Ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле победила «Атлетик» из Бильбао в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 4:0.

Хозяева провели первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции. «Барселона» не играла на арене с мая 2023 года.

Дубль у каталонцев оформил Ферран Торрес (45+3-я и 90+1-я минуты). По голу забили Роберт Левандовски (4-я) и Фермин Лопес (48-я).

По голу забили Роберт Левандовски (4-я минута), Ферран Торрес (45+3-я) и Фермин Лопес (48-я).

«Барселона» (31 очко) по дополнительным показателям обошла «Реал» (31) и возглавила таблицу Ла лиги, но у мадридцев есть игра в запасе.

«Атлетик» (17) опустился на восьмую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Атлетик
Источник: Таблица Ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
  • Иньес Андреста

    Добро пожаловать на Камп Ноу! Следующий!

    22.11.2025

    • Гол Аспаса с пенальти принес «Сельте» победу над «Алавесом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
    11
    		 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
    12
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    13
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
    16
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    17
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    18
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    19
    		 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
    22.11 16:00 Алавес – Сельта 0 : 1
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик 4 : 0
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 8
    Ферран Торрес
    Ферран Торрес

    Барселона

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Ламин Ямаль
    Ламин Ямаль

    Барселона

    		 6
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    И К Ж
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 11 1 4
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Вся статистика

