«Барселона» на «Камп Ноу» в большинстве разгромила «Атлетик» и вышла на первое место в Ла лиге
«Барселона» на своем поле победила «Атлетик» из Бильбао в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 4:0.
Хозяева провели первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции. «Барселона» не играла на арене с мая 2023 года.
Дубль у каталонцев оформил Ферран Торрес (45+3-я и 90+1-я минуты). По голу забили Роберт Левандовски (4-я) и Фермин Лопес (48-я).
«Барселона» (31 очко) по дополнительным показателям обошла «Реал» (31) и возглавила таблицу Ла лиги, но у мадридцев есть игра в запасе.
«Атлетик» (17) опустился на восьмую позицию в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
11
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
12
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
13
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
17
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
