«Барселона» и «Атлетик» сыграют в Суперкубке Испании 7 января

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в 1/2 финала Суперкубка Испании в среду, 7 января. Начало матча на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Атлетик» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.

Суперкубок Испании. 1/2 финала.

07 января, 22:00. Король Абдалла Спортс Сити (Джедда)

Трансляцию матча в прямом эфире проведет телеканал «Матч ТВ» и сайт холдинга matchtv.ru. Кроме того, игру покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

В другом полуфинальном матче 8 января встретятся «Реал» и «Атлетико». Финал Суперкубка состоится 11 января.