«Барселона» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании
«Барселона» и «Атлетик» сыграют в Суперкубке Испании 7 января
«Барселона» и «Атлетик» сыграют в 1/2 финала Суперкубка Испании в среду, 7 января. Начало матча на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) — в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Атлетик» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.
Трансляцию матча в прямом эфире проведет телеканал «Матч ТВ» и сайт холдинга matchtv.ru. Кроме того, игру покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).
В другом полуфинальном матче 8 января встретятся «Реал» и «Атлетико». Финал Суперкубка состоится 11 января.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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|0-0
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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|0-0
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7
|Хетафе
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|0-0
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8
|Р. Вальекано
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Р. Сосьедад
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|0-0
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11
|Эспаньол
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|0-0
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12
|Атлетик
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|0-0
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0-0
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15
|Эльче
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
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|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
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|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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