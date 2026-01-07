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7 января, 19:00

«Барселона» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в Суперкубке Испании 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в 1/2 финала Суперкубка Испании в среду, 7 января. Начало матча на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Атлетик» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.

Суперкубок Испании. 1/2 финала.
07 января, 22:00. Король Абдалла Спортс Сити (Джедда)
Барселона
5:0
Атлетик

Трансляцию матча в прямом эфире проведет телеканал «Матч ТВ» и сайт холдинга matchtv.ru. Кроме того, игру покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

В другом полуфинальном матче 8 января встретятся «Реал» и «Атлетико». Финал Суперкубка состоится 11 января.

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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