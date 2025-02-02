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Сегодня, 14:30

«Барселона» — «Алавес»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Барселона» сыграет с «Алавесом» в чемпионате Испании 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

«Барселона» встретится с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барселона» — «Алавес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 21-го тура ла лиги каталонцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Клуб из Витории-Гастейса с 21 баллом располагается на 18-й строчке чемпионата.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.
02 февр, 16:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Алавес

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Алавес
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 4 3 50-21 49
2
 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
10
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
11
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
12
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23
18
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15
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38 тур
31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 0 : 1
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 0
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 5 : 1
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 2 : 0
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 1 : 0
2.02 16:00
Барселона – Алавес
 - : -
2.02 18:15
Валенсия – Сельта
 - : -
2.02 20:30
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
2.02 23:00
Бетис – Атлетик
 - : -
3.02 23:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 12
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 17 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 18 1 7
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