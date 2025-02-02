«Барселона» — «Алавес»: смотреть трансляцию матча ла лиги
«Барселона» встретится с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Барселона» — «Алавес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.
По итогам 21-го тура ла лиги каталонцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Клуб из Витории-Гастейса с 21 баллом располагается на 18-й строчке чемпионата.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|
2
|Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|
3
|Барселона
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|
4
|Атлетик
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
5
|Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|
6
|Р. Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|
7
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|
8
|Р. Сосьедад
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|
9
|Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|
10
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|
11
|Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|
12
|Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|
13
|Сельта
|21
|7
|4
|10
|30-33
|25
|
14
|Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|
15
|Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|
16
|Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|
17
|Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|
18
|Алавес
|21
|5
|6
|10
|25-33
|21
|
19
|Валенсия
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|
20
|Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
|31.01
|23:00
|
Леганес – Р. Вальекано
|0 : 1
|1.02
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|0 : 0
|1.02
|18:15
|
Вильярреал – Вальядолид
|5 : 1
|1.02
|20:30
|
Атлетико – Мальорка
|2 : 0
|1.02
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|1 : 0
|2.02
|16:00
|
Барселона – Алавес
|- : -
|2.02
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|2.02
|20:30
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|2.02
|23:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|3.02
|23:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|17
|2
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|18
|1
|3
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|18
|1
|7