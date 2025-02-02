«Барселона» обыграла «Алавес» и сократила отставание от «Реала»

«Барселона» дома победила «Алавес» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил Роберт Левандовски.

«Барселона» (45 очков) остается на третьем месте в ла лиге. Каталонцы на 4 очка отстают от «Реала», лидирующего в турнирной таблице.

«Алавес» (21) идет 18-м в чемпионате Испании.