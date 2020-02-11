«Барса» подала запрос на покупку форварда вне трансферного окна. У нее только 12 миллионов

«Барселона» подала заявку в Королевскую федерацию футбола Испании на заявку игрока вне трансферного окна, сообщает ESPN. Каталонцы на долгий срок лишились лидера атак Луиса Суареса, но не стали искать ему замену. Однако форвард понадобился команде после разрыва сухожилия у Усмана Дембеле.

По правилам «Барса» может подписать либо свободного агента, либо игрока из испанского клуба. При этом бюджет каталонцев ограничен 12 миллионами евро.

Основным претендентом на усиление называется 32-летний Анхель Родригес из «Хетафе».