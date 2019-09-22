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«Барса» не смогла выиграть семь выездных матчей подряд впервые за 18 лет

00:02

«Барселона» уступила «Гранаде» в матче 5-го тура чемпионата Испании — 0:2. Каталонцы продлили серию без выездных побед до семи игр подряд во всех турнирах. Последний раз с ними это случалось весной 2001 года еще при Лоренсо Серра Феррере.

В ла лиге «Барса» не побеждает на выезде пять игр подряд, впервые с весны 2008 года. После той серии с поста главного тренера был уволен Франк Райкард.

Гранада — Барселона

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