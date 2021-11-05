Бархуан: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для «Барселоны»
Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан высказался о назначении Хави Эрнандеса новым наставником каталонского клуба.
«Если придет Хави, значит, он лучший вариант для «Барселоны», — приводит слова Бархуана Marca. — Уверен, что он может помочь нам. Если у него будут вопросы, я с радостью ему помогу. Но давайте подождем объявления от клуба».
Также тренер высказался о выплате отступных за Хави.
«Нужно смотреть на эту ситуацию со стороны переговорщиков. Все зависит от конкретной ситуации. Если это необходимо сделать, то вперед», — сказал он.
Сегодня, 5 ноября, «Аль-Садд» объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды и возглавит «Барселону».
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