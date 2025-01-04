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Сегодня, 19:15

«Барбастро» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Барбастро» и «Барселона» встретятся в матче Кубка Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Барбастро» примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Муниципаль де Депортес Барбастро» и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за пять минут до начала игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Барбастро» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Кубок. 1/16 финала
04 янв, 21:00. Municipal de Deportes Barbastro (Барбастро)
Барбастро
Барселона

Год назад клубы также встречались в Кубке Испании, тогда победу одержала «Барселона» (3:2).

«Барбастро» выступает в «Сегунде РФЕФ» (четвертом по силе испанском дивизионе) и занимает в этой лиге 16-е место. В предыдущем раунде Кубка эта команда победила другой клуб из Барселоны — «Эспаньол».

Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
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