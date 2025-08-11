Балотелли признался, что мечтает сыграть за «Реал»

Бывший нападающий «Интера», «Милана» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли признался, что все еще мечтает играть за мадридский «Реал».

34-летний итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport на вопрос о том, осталось ли что-нибудь нереализованное из его желаний, ответил: «Играть за мадридский «Реал».

Последним клубом Балотелли был «Дженоа», контракт с ним истек 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/25 нападающий сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.

Также футболист играл за турецкий «Адана Демирспор», «Сьон», «Монцу», «Брешиа», «Лумедзане», «Марсель», «Ниццу» и «Ливерпуль».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.