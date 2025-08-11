Футбол
11 августа, 14:52

Балотелли признался, что мечтает сыграть за «Реал»

Павел Лопатко

Бывший нападающий «Интера», «Милана» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли признался, что все еще мечтает играть за мадридский «Реал».

34-летний итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport на вопрос о том, осталось ли что-нибудь нереализованное из его желаний, ответил: «Играть за мадридский «Реал».

Последним клубом Балотелли был «Дженоа», контракт с ним истек 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/25 нападающий сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.

Также футболист играл за турецкий «Адана Демирспор», «Сьон», «Монцу», «Брешиа», «Лумедзане», «Марсель», «Ниццу» и «Ливерпуль».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

  • так я об этом и говорю...

    11.08.2025

  • zg

    При наличии мозга,мог бы быть не хуже Ибры,данные то были мама не горюй!

    11.08.2025

  • ну,если бы была голова на плечах,то играл бы... редкого футбольного таланта игрок,но он сам же этот талант и закопал.

    11.08.2025

  • zg

    Не мечтает,а мечтал!Заголовок как обычно!Тьфу!

    11.08.2025

    • Фермин Лопес опроверг слухи об уходе из «Барселоны»

    Матч ла лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» планируют провести в США 21 декабря
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

