Бакамбю вернулся в «Бетис» после затянувшегося празднования выхода ДР Конго на чемпионат мира
Нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбю вернулся в расположение команды после затянувшегося празднования выхода сборной ДР Конго на чемпионат мира-2026, сообщает OneFootball.
1 апреля сборная ДР Конго победила Ямайку (1:0 д.в.) в стыковом матче за право выступить на ЧМ-2026. 34-летний Бакамбю отыграл все 120 минут.
Празднование успеха команды ДР Конго растянулось на несколько дней. В итоге Бакамбю не был включен в состав «Бетиса» на матч четвертьфинала Лиги Европы против «Браги» 8 апреля. Также нападающий пропустил игру чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:0).
Ранее «Бетис» подал официальную жалобу в Ла лигу. Цель состоит в том, чтобы руководящий орган лиги выразил свое возмущение в адрес ФИФА по поводу управления расписанием и удержания игроков за пределами официально установленных сроков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -