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7 апреля, 12:57

Бакамбю вернулся в «Бетис» после затянувшегося празднования выхода ДР Конго на чемпионат мира

Павел Лопатко

Нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбю вернулся в расположение команды после затянувшегося празднования выхода сборной ДР Конго на чемпионат мира-2026, сообщает OneFootball.

1 апреля сборная ДР Конго победила Ямайку (1:0 д.в.) в стыковом матче за право выступить на ЧМ-2026. 34-летний Бакамбю отыграл все 120 минут.

Празднование успеха команды ДР Конго растянулось на несколько дней. В итоге Бакамбю не был включен в состав «Бетиса» на матч четвертьфинала Лиги Европы против «Браги» 8 апреля. Также нападающий пропустил игру чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:0).

Ранее «Бетис» подал официальную жалобу в Ла лигу. Цель состоит в том, чтобы руководящий орган лиги выразил свое возмущение в адрес ФИФА по поводу управления расписанием и удержания игроков за пределами официально установленных сроков.

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ФК Бетис
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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