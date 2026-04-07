Бакамбю вернулся в «Бетис» после затянувшегося празднования выхода ДР Конго на чемпионат мира

Нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбю вернулся в расположение команды после затянувшегося празднования выхода сборной ДР Конго на чемпионат мира-2026, сообщает OneFootball.

1 апреля сборная ДР Конго победила Ямайку (1:0 д.в.) в стыковом матче за право выступить на ЧМ-2026. 34-летний Бакамбю отыграл все 120 минут.

Празднование успеха команды ДР Конго растянулось на несколько дней. В итоге Бакамбю не был включен в состав «Бетиса» на матч четвертьфинала Лиги Европы против «Браги» 8 апреля. Также нападающий пропустил игру чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:0).

Ранее «Бетис» подал официальную жалобу в Ла лигу. Цель состоит в том, чтобы руководящий орган лиги выразил свое возмущение в адрес ФИФА по поводу управления расписанием и удержания игроков за пределами официально установленных сроков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max