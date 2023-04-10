Баэна опубликовал заявление по ситуации с Вальверде

Вингер «Вильярреала» Алекс Баэна отреагировал в социальных сетях на конфликт с полузащитником «Реала» Федерико Вальверде.

«В прошлую субботу по завершении матча против «Реала» на меня напал коллега. После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал боли члену его семьи. С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье.

Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу. Сейчас моя единственная цель — сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи», — написал Баэна в cвоем Twitter-аккаунте.

После матча 28-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (2:3), прошедшего в субботу, 8 апреля, полузащитник «сливочных» Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке стадиона. По данным Marca, конфликт, продолжающийся еще с момента кубковой встречи между командами, начался из-за того, что Баэна высмеивал новорожденного ребенка Вальверде. Тогда игрок «Вильярреала» сказал уругвайцу: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Позже стало известно, что ребенок родился живым.

Спустя сутки Баэна заявил о нападении в полицию.