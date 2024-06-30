Азмун может продолжить карьеру в Испании
Нападающий «Байера» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает «РБ Спорт», форвардом интересуется сразу несколько клубов. При этом, из России не поступало ни одного предложения.
29-летний иранец прошлый сезон провел в «Роме» на правах аренды, однако клуб пока не воспользовался опцией выкупа футболиста. В сезоне-2023/24 Азмун сыграл 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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