Азар восстанавливается после травмы с опережением графика

Нападающий «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Mundo Deportivo. Игрок может вернуться на поле раньше запланированного срока.

Сейчас бельгиец занимается по индивидуальной программе и уже 14 августа может приступить к тренировкам в общей группе. В клубе не хотят форсировать подготовку Азара и намерены дать ему еще время на полноценное восстановление.

В прошлом сезоне Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.