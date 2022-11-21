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Азар воспринимает проведенное в «Реале» время как провал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей карьере в мадридском клубе.

«Воспринимаю проведенное в «Реале» время как провал. Это ненормально — получить столько травм, у меня никогда не было возможности продемонстрировать, на что я способен. Для себя я не выиграл Лигу чемпионов. Да, я сыграл в паре матчей, например, в 1/8 финала против «ПСЖ», но никак не повлиял на них. В «Челси» я всегда был самым лучшим, а в «Реале» у меня были хорошие игры только во времена Зидана. Ему было жалко, что у меня все пошло не так», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Он также заявил, что всего один раз общался с Анчелотти в течение пять минут в начале сезона. По его словам, он никогда не разговаривает со своими тренерами, потому что он не тот, кто ждет указания, что нужно делать.

31-летний бельгиец присоединился к «Реалу» в 2019 году и провел за мадридский клуб 72 матча, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20221120/1001897065/hazard-titulos-madrid-siento-mios.html

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1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
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20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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