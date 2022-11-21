Азар воспринимает проведенное в «Реале» время как провал

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей карьере в мадридском клубе.

«Воспринимаю проведенное в «Реале» время как провал. Это ненормально — получить столько травм, у меня никогда не было возможности продемонстрировать, на что я способен. Для себя я не выиграл Лигу чемпионов. Да, я сыграл в паре матчей, например, в 1/8 финала против «ПСЖ», но никак не повлиял на них. В «Челси» я всегда был самым лучшим, а в «Реале» у меня были хорошие игры только во времена Зидана. Ему было жалко, что у меня все пошло не так», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Он также заявил, что всего один раз общался с Анчелотти в течение пять минут в начале сезона. По его словам, он никогда не разговаривает со своими тренерами, потому что он не тот, кто ждет указания, что нужно делать.

31-летний бельгиец присоединился к «Реалу» в 2019 году и провел за мадридский клуб 72 матча, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.