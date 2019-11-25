Азар считает, что Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории

Нападающий «Реала» Эден Азар поделился мнением о форварде «ПСЖ» Кильяне Мбаппе. В летнее трансферное окно сообщалось о желании мадридцев приобрести игрока сборной Франции.

— Кильян — игрок «ПСЖ», — цитирует Азара Le Parisien. — Думаю, что он сосредоточен на выступлении за парижский клуб. Не знаю, что он будет делать дальше. Но одно можно сказать точно, Мбаппе талантлив. Через несколько лет он наверняка станет лучшим игроком в мире. Он вполне способен достичь этого. Если продолжит прогрессировать, станет одним из лучших игроков в истории

Когда был молодым, то я являлся очень хорошим игроком. Но, думаю, что он находится на другом уровне, хотя бы в плане статистики. Он уже забил столько голов. Мбаппе лучше меня в 20 лет.

Мбаппе в «Реале»? Футболист всегда мечтает играть с лучшими. Если бы я мог завтра привезти Мбаппе, то сделал бы это. Не думаю, что кто-то спросит меня о том, что думаю.

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