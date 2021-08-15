Азар: «Реал» может добиться больших успехов в этом году»

Форвард «Реала» Эден Азар подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

«У команды хорошие чувства от победы, мы забили четыре мяча и собираемся выложиться во всех матчах. Мы здесь, чтобы забивать голы, вместе мы можем добиться больших успехов в этом году. Мы должны набирать по три очка в каждой игре», — приводит слова Азара официальный сайт клуба.

В составе мадридцев дубль оформил Карим Бензема, еще по голу забили Начо и Винисиус. Хозяева ответили точным ударом Хоселу.

Следующий матч «Реал» проведет 22 августа против «Леванте», «Алавес» днем ранее встретится с «Мальоркой».