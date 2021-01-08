Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Азар рассказал, что он хотел бы позаимствовать у Месси

05:05
Эден Азар. Фото Marca.
Эден Азар. Фото Marca.
Теги:

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о том, что он хотел бы взять у форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Что я хотел бы взять у Месси? Его левую ногу, — цитирует бельгийца Marca. — У Роналду — его голод до побед, желание завоевывать трофеи и всегда забивать. У Зидана я взял бы класс. У меня тоже есть класс, не так ли? Но у него было больше».

29-летний Эден Азар в текущем сезоне провел восемь матчей за «Реал» и забил два мяча.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир