Азар рассказал, что он хотел бы позаимствовать у Месси

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о том, что он хотел бы взять у форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Что я хотел бы взять у Месси? Его левую ногу, — цитирует бельгийца Marca. — У Роналду — его голод до побед, желание завоевывать трофеи и всегда забивать. У Зидана я взял бы класс. У меня тоже есть класс, не так ли? Но у него было больше».

29-летний Эден Азар в текущем сезоне провел восемь матчей за «Реал» и забил два мяча.