Азар прошел медосмотр в "Реале" перед презентацией. Фото

Новичок мадридского "Реала" нападающий Эден Азар прошел медосмотр, сообщает официальный Твиттер клуба. Сегодня состоится его презентация.

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.