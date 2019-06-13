20:01 | Футбол — Испания

Азар прошел медосмотр в "Реале" перед презентацией. Фото

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Новичок мадридского "Реала" нападающий Эден Азар прошел медосмотр, сообщает официальный Твиттер клуба.  Сегодня состоится его презентация.

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

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