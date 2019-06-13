Азар прошел медосмотр в "Реале" перед презентацией. Фото

Новичок мадридского "Реала" нападающий Эден Азар прошел медосмотр, сообщает официальный Твиттер клуба. Сегодня состоится его презентация.
Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.
👍 @hazardeden10 underwent his medical at the @sanitas La Moraleja University Hospital. #WelcomeHazard | #HalaMadrid | #ImpulsoSanitas pic.twitter.com/GjnLUX1y51— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13 июня 2019 г.
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