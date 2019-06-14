Азар после перехода в "Реал" собирается выиграть "Золотой мяч"

Новичок "Реала", нападающий Эден Азар, представленный в четверг местной публике, отметил, что хочет выиграть "Золотой мяч". Тем не менее, в первую очередь он думает о командных победах.
– Почему бы не выиграть однажды "Золотой мяч", если все пойдет хорошо, – цитирует Marca Азара. – У меня есть эта идея в голове. Однако самое главное – выигрывать трофеи с командой.
Флорентино Перес считает Азара игроком уникального таланта //
Эден Азар – на "Сантьяго Бернабеу" //
Презентацию Азара посетили 50 тысяч человек. На презентации Роналду были 80 тысяч
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