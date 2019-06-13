Азар попросил номер Модрича, но получил отказ

Новичок "Реала", нападающий Эден Азар, представленный сегодня местной публике, отметил, что никогда не сомневался, что будет играть за "Королевский клуб". Также он добавил, что не будет выступать под 10-м номером.

- Я мечтал об этом моменте, потому что еще ребенком я начал болеть за "Реал", - цитирует Азара El Chiringuito. - Я смог поговорить с Модричем через Ковачича. Я спросил его в шутку, отдаст ли мне он 10-й номер. Он сказал, что нет, и мне нужно найти другой номер.

Я хочу стать лучшим игроком мира, но для начала я хотел попасть в лучший клуб мира. Я никогда не сомневался, что буду играть за "Реал".