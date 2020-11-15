Азар пока не сдал отрицательный тест на коронавирус
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о ситуации с нападающим Эденом Азаром. Ранее футболист сдал положительный тест на коронавирус.
— Что касается Азара, он все еще недоступен. Азар остается в карантине, — приводит слова Мартинеса Marca.
Бельгия встретится с Англией в воскресенье, 15 ноября в рамках 5-го тура Лиги наций, и в этом матче не сможет рассчитывать на Азара.
Напомним, игрок «Реала» по причине травм не выступал за Бельгию почти год, последний раз он появлялся на поле за сборную 19 ноября 2019 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.