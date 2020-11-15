Азар пока не сдал отрицательный тест на коронавирус

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о ситуации с нападающим Эденом Азаром. Ранее футболист сдал положительный тест на коронавирус.

— Что касается Азара, он все еще недоступен. Азар остается в карантине, — приводит слова Мартинеса Marca.

Бельгия встретится с Англией в воскресенье, 15 ноября в рамках 5-го тура Лиги наций, и в этом матче не сможет рассчитывать на Азара.

Напомним, игрок «Реала» по причине травм не выступал за Бельгию почти год, последний раз он появлялся на поле за сборную 19 ноября 2019 года.