Азар - о травмах: «Однажды подумал про себя: «Я так больше не могу»
Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о переживаниях по поводу своих многочисленных травм.
«Со столькими травмами я однажды заставлял себя играть. Я дважды отсутствовал, а потом вновь почувствовал проблемы на тренировках. Тогда я подумал про себя: «Я так больше не могу». Если я скажу им, что у меня снова что-то болит, мне придется взять паузу еще на две недели. Поэтому я молчал и двигался дальше.
В «Челси» было тоже самое, я играл, чувствуя дискомфорт и скованность…но за 7 лет у меня не было тяжелых травм в Англии. А вот в «Реале» было наоборот - на следующий день бам, боли еще больше», - приводит слова футболиста Marca.
Азар играет за «Реал» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Испании, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/06/12/60c49eb0ca4741eb128b460b.html
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