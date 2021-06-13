Азар - о травмах: «Однажды подумал про себя: «Я так больше не могу»

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о переживаниях по поводу своих многочисленных травм.

«Со столькими травмами я однажды заставлял себя играть. Я дважды отсутствовал, а потом вновь почувствовал проблемы на тренировках. Тогда я подумал про себя: «Я так больше не могу». Если я скажу им, что у меня снова что-то болит, мне придется взять паузу еще на две недели. Поэтому я молчал и двигался дальше.

В «Челси» было тоже самое, я играл, чувствуя дискомфорт и скованность…но за 7 лет у меня не было тяжелых травм в Англии. А вот в «Реале» было наоборот - на следующий день бам, боли еще больше», - приводит слова футболиста Marca.

Азар играет за «Реал» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Испании, забив два гола и отдав одну результативную передачу.