Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Азар назвал Рамоса одним из лучших защитников в истории футбола

11:03
Теги:

Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался об уходе из клуба капитана Серхио Рамоса.

«Желаю Рамосу всего наилучшего. Мне хотелось продолжать играть с ним, мы выступали вместе в течение двух лет. Он лидер, ему предстоит забить еще много голов. Рамос один из лучшего защитника в истории футбола», — цитирует Азара Marca.

«Реал» объявил об уходе испанца 16 июня. 35-летний Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет
Россия — Дания: прогноз Рината Дасаева на матч Евро-2020
Что решается в группе Украины и Австрии в последнем туре Евро
Россия — Дания: прогноз Вячеслава Колоскова на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд