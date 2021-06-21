Азар назвал Рамоса одним из лучших защитников в истории футбола

Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался об уходе из клуба капитана Серхио Рамоса.

«Желаю Рамосу всего наилучшего. Мне хотелось продолжать играть с ним, мы выступали вместе в течение двух лет. Он лидер, ему предстоит забить еще много голов. Рамос один из лучшего защитника в истории футбола», — цитирует Азара Marca.

«Реал» объявил об уходе испанца 16 июня. 35-летний Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В