Азар назвал Рамоса одним из лучших защитников в истории футбола
11:03
Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался об уходе из клуба капитана Серхио Рамоса.
«Желаю Рамосу всего наилучшего. Мне хотелось продолжать играть с ним, мы выступали вместе в течение двух лет. Он лидер, ему предстоит забить еще много голов. Рамос один из лучшего защитника в истории футбола», — цитирует Азара Marca.
«Реал» объявил об уходе испанца 16 июня. 35-летний Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В
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