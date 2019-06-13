Азар - на своей презентации: "С детства мечтал играть за "Реал"

Новичок "Реала", нападающий Эден Азар, представленный сегодня местной публике, отметил, что всегда мечтал выступать за "Королевский клуб". Презентация 28-летнего бельгийца прошла на "Сантьяго Бернабеу". Собрался полный стадион зрителей.

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

- Я с нетерпением жду, когда надену футболку и буду защищать честь клуба. С детства я мечтал играть за "Реал", - цитирует Азара goal.com.