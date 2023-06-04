Азар может завершить карьеру после ухода из «Реала»

Бельгийский полузащитник Эден Азар может завершить карьеру после ухода из «Реала», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вчера, 3 июня, «Реал» объявил об уходе Азара по окончании сезона.

По информации источника, футболист подумывает над тем, чтобы завершить игровую карьеру, если не найдет достойного варианта.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль».

В общей сложности игрок провел 76 матчей за «Реал», забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Азара в 5 миллионов евро.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/20, 2021/22), обладателем Кубка страны-2022/23 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/20, 2021/22). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов-2021/22.