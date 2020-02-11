Азар может сыграть против «Сельты» Смолова. Бельгиец пропустил два с половиной месяца

Нападающий «Реала» Эден Азар вернулся в строй и примет участие в следующем матче, сообщает Marca. В 24-м туре чемпионата Испании мадридцы примут «Сельту», за которую выступает россиянин Федор Смолов.

Предполагается, что Азар выйдет на замену. Последний свой матч он провел 26 ноября прошлого года, когда «Реал» в групповом турнире Лиги чемпионов сыграл вничью с «ПСЖ» (2:2).

В текущем сезоне Азар провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.