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Азар может пропустить около месяца из-за мышечной травмы

16:00
Эден Азар (справа) и Зинедин Зидан. Фото Reuters
Эден Азар (справа) и Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Эден Азар получил травму, сообщает Marca.

По информации источника, у 29-летнего бельгийца — повреждение мышцы правой ноги. Сообщается, что игрок может пропустить от 3 до 4 недель.

«Реал» купил Азара у «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро. Бельгиец провел за «сливочных» 22 матча, на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Большую часть сезона-2019/20 футболист пропустил из-за травм, в сезоне-2020/21 ни разу не появлялся на поле.

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