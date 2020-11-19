Азар и Милитау сдали отрицательный тест на коронавирус

Форвард «Реала» Эден Азар сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Marca.

Также отрицательный тест сдал защитник Эдер Милитау. Таким образом, 29-летний бельгиец и 22-летний бразилец смогут принять участие в матче чемпионата Испании против «Вильярреала», который пройдет 21 ноября.

В текущем сезоне Азар провел 3 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. На счету Милитау 3 игры и ни одного результативного действия.