Азар и Милитау сдали отрицательный тест на коронавирус
18:51
Форвард «Реала» Эден Азар сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Marca.
Также отрицательный тест сдал защитник Эдер Милитау. Таким образом, 29-летний бельгиец и 22-летний бразилец смогут принять участие в матче чемпионата Испании против «Вильярреала», который пройдет 21 ноября.
В текущем сезоне Азар провел 3 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. На счету Милитау 3 игры и ни одного результативного действия.
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