Азар хочет покинуть «Реал» и вернуться в «Челси»

Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал» этим летом. Бельгиец раздумывает над уходом из мадридского клуба, утверждает El Сhiringuito.

К такому решению игрока подталкивает желание «Реала» приобрести у «ПСЖ» нападающего Кильяна Мбаппе.

При этом Азар хотел бы вернуться в «Челси».

«Реал» заплатил лондонскому клубу за трансфер форварда 115 млн евро летом 2019 года.