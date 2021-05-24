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Азар хочет покинуть «Реал» и вернуться в «Челси»

11:16
Эден Азар. Фото Reuters
Эден Азар. Фото Reuters
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Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал» этим летом. Бельгиец раздумывает над уходом из мадридского клуба, утверждает El Сhiringuito.

К такому решению игрока подталкивает желание «Реала» приобрести у «ПСЖ» нападающего Кильяна Мбаппе.

При этом Азар хотел бы вернуться в «Челси».

«Реал» заплатил лондонскому клубу за трансфер форварда 115 млн евро летом 2019 года.

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