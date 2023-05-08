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Сегодня, 13:37

Азар думает о завершении карьеры в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эден Азар может завершить карьеру в 2024 году.

По данным Relevo, последние несколько месяцев 32-летний бельгиец обдумывает возможность завершения карьеры после истечения контракта с мадридским клубом в следующем году. При этом отмечается, что Азар не принял окончательного решения о своем будущем. Он готов рассмотреть предложения, которые позволили бы ему снова получать удовольствие от игры.

С Азаром связывались несколько клубов из США и стран Ближнего Востока, однако конкретные предложения о трансфере на сегодняшний день отсутствуют. В то же время полузащитник чувствует, что уже показал в футболе все, что мог, и перспектива завершить карьеру в «Реале», клубе, за который он всегда хотел играть, мотивирует его.

Азар играет за «Реал» с 2019 года. За это время он выиграл с мадридским клубом дважды чемпионат Испании, один Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне он провел в составе «Реала» 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Relevo
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
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 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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