«Аякс» и «Астон Вилла» хотят подписать Суареса. У уругвайца также есть четыре предложения из МЛС и Бразилии

«Аякс» и «Астон Вилла» претендуют на нападающего «Атлетико» Суареса

Нападающий Луис Суарес готов летом покинуть «Атлетико» в качестве свободного агента, сообщает журналист Никола Скира.

Предметный интерес к 35-летнему форварду проявляют «Аякс» и «Астон Вилла». Кроме того, у уругвайца есть четыре предложения из МЛС и Бразилии.

Действующее соглашение уругвайца с мадридцами рассчитано до конца текущего сезона.

При этом сам Суарес своим приоритетным вариантом рассматривает остаться в чемпионате Испании.

В текущем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.