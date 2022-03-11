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Сегодня, 18:25

«Аякс» и «Астон Вилла» хотят подписать Суареса. У уругвайца также есть четыре предложения из МЛС и Бразилии

«Аякс» и «Астон Вилла» претендуют на нападающего «Атлетико» Суареса
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Луис Суарес готов летом покинуть «Атлетико» в качестве свободного агента, сообщает журналист Никола Скира.

Предметный интерес к 35-летнему форварду проявляют «Аякс» и «Астон Вилла». Кроме того, у уругвайца есть четыре предложения из МЛС и Бразилии.

Действующее соглашение уругвайца с мадридцами рассчитано до конца текущего сезона.

При этом сам Суарес своим приоритетным вариантом рассматривает остаться в чемпионате Испании.

В текущем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.

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Основные источники исследования

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Луис Суарес
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ФК Атлетико
ФК Аякс
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
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 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
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 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
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 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
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19.01 21:00
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