Автомобиль въехал в фанатов у стадиона матча «Эспаньол» — «Барселона»

Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Эспаньола» перед матчем против «Барселоны» в 36-м туре испанской ла лиги.

В сети появилось видео, на котором видно, как белая машина въезжает в фанатов каталонского клуба. Сообщается, что среди них есть пострадавшие. Личность водителя в данный момент неизвестна.