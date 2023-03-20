Автогол Араухо стал первым в класико в ла лиге в 21-м веке

«Барселона» обыграла «Реал» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

В начале встречи мадридцы повели после гола в свои ворота от защитника каталонцев Рональда Араухо.

Автогол уругвайца стал первым в класико в чемпионате Испании в 21-м веке, а также первым в матчах между «Реалом» и «Барселоной» во всех турнирах с 2017 года. Тогда в игре Суперкубка страны свои ворота поразил экс-игрок каталонцев Жерар Пике.

В этом сезоне чемпионата Испании «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.