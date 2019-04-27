"Атлетико" обыграл "Вальядолид" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

На 66-й минуте собственные ворота поразил Хоакин Фернандес.

"Атлетико" набрал 74 очка и занимает второе место. У лидирующей "Барселоны" 80 очков и игра в запасе.

"Вальядолид" на 17-й позиции - 35 очков. В следующем туре "Атлетико" на выезде сыграет с "Эспаньолом", а "Вальядолид" примет "Атлетик".

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35-й тур

"Атлетико" - "Вальядолид" - 1:0 (0:0)

Гол: Фернандес, 66 - в свои ворота.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис (Корреа, 56), Савич, Ариас, Коке, Сауль, Партей (Эрнандес, 46), Гризманн, Мората (Витоло, 70), Лемар.

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (де ла Фуэнте, 80), Энес Унал, Гвардьола, Рубио (Вилья, 63).

Предупреждения: Мойяно, 1. Годин, 5. Рубен Алькарас, 35. Партей, 38. Корреа, 90+2. Коке, 90+4.

Судья: Мелеро Лопес.

27 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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