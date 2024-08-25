«Атлетико» — «Жирона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
«Атлетико» встретится с «Жироной» в матче 2-го тура испанской примеры в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано», начало матча — в 22:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
В 1-м туре ла лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), а «Жирона» разошлась миром с «Бетисом» (1:1).
В сезоне-2023/24 «Жирона» заняла третье место в чемпионате Испании, набрав 81 очко в 38 турах. «Атлетико» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, у «матрасников» в активе было 76 баллов.
Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
9
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
15
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|0 : 1
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|3 : 0
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
|
|
Пау Кубарси
Барселона
|2
|0
|2