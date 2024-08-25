«Атлетико» встретится с «Жироной» в матче 2-го тура испанской примеры в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано», начало матча — в 22:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре ла лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), а «Жирона» разошлась миром с «Бетисом» (1:1).

В сезоне-2023/24 «Жирона» заняла третье место в чемпионате Испании, набрав 81 очко в 38 турах. «Атлетико» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, у «матрасников» в активе было 76 баллов.

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