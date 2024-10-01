«Атлетико» запретит болельщикам носить на стадионе скрывающую лицо одежду

«Атлетико» обновит клубный регламент касательно посещение домашних матчей. В частности, болельщикам будет запрещено носить одежду, которая мешает различить лицо.

«Болельщики, нарушившие это правило, будут удалены со стадиона. Также «Атлетико» навсегда лишил клубного членства человека, которого полиция совместно с нашим отделом безопасности установила как ответственного за бросание предметов на поле», — сообщает пресс-служба клуба.

Мадридскому клубу также грозит частичное закрытие трибун на два-три матча.

Матч 8-го тура ла лиги против «Реала» (1:1) был прерван на 70-й минуте из-за поведения фанатов: болельщики хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. Позже игра была возобновлена.