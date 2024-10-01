«Атлетико» запретит болельщикам носить на стадионе скрывающую лицо одежду
«Атлетико» обновит клубный регламент касательно посещение домашних матчей. В частности, болельщикам будет запрещено носить одежду, которая мешает различить лицо.
«Болельщики, нарушившие это правило, будут удалены со стадиона. Также «Атлетико» навсегда лишил клубного членства человека, которого полиция совместно с нашим отделом безопасности установила как ответственного за бросание предметов на поле», — сообщает пресс-служба клуба.
Мадридскому клубу также грозит частичное закрытие трибун на два-три матча.
Матч 8-го тура ла лиги против «Реала» (1:1) был прерван на 70-й минуте из-за поведения фанатов: болельщики хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. Позже игра была возобновлена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17-15
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9-16
|3
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|1 : 1
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|1 : 0
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|1 : 1
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|3 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1