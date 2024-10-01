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Сегодня, 09:02

«Атлетико» запретит болельщикам носить на стадионе скрывающую лицо одежду

Руслан Минаев
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Болельщики «Атлетико».
Фото Reuters

«Атлетико» обновит клубный регламент касательно посещение домашних матчей. В частности, болельщикам будет запрещено носить одежду, которая мешает различить лицо.

«Болельщики, нарушившие это правило, будут удалены со стадиона. Также «Атлетико» навсегда лишил клубного членства человека, которого полиция совместно с нашим отделом безопасности установила как ответственного за бросание предметов на поле», — сообщает пресс-служба клуба.

Мадридскому клубу также грозит частичное закрытие трибун на два-три матча.

Матч 8-го тура ла лиги против «Реала» (1:1) был прерван на 70-й минуте из-за поведения фанатов: болельщики хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. Позже игра была возобновлена.

Футбол
ФК Атлетико
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 8 0 3 5 9-16 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 1 : 0
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 1 : 1
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
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Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
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Ламин Ямаль

Барселона

 5
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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