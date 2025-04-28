«Атлетико» заинтересован в покупке Дарвина Нуньеса

«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, сообщает AS.

По информации источника мадридский клуб рассматривает трансфер форварда летом в рамках усиления состава на следующий сезон. Отмечается, что при этом вингер «Атлетико» Анхель Корреа, вероятнее всего, покинет команду после клубного чемпионата мира.

В этом сезоне на счету 25-летнего уругвайца 43 матча за «Ливерпуль», в которых он отметился 7 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.