28 апреля, 18:25

«Атлетико» заинтересован в покупке Дарвина Нуньеса

Сергей Ярошенко

«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, сообщает AS.

По информации источника мадридский клуб рассматривает трансфер форварда летом в рамках усиления состава на следующий сезон. Отмечается, что при этом вингер «Атлетико» Анхель Корреа, вероятнее всего, покинет команду после клубного чемпионата мира.

В этом сезоне на счету 25-летнего уругвайца 43 матча за «Ливерпуль», в которых он отметился 7 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    нуньес неиграет в основе, в основном выходит на замены.

    29.04.2025

  • hottie

    Дарвин когда только перешел в Ливерпуль еще норм забивал. Сейчас это запарыватель убойных моментов.

    28.04.2025

  • Timka1401

    как по мне Анхель по сильнее будет . а стата Нуньеса мягко говоря отстойная

    28.04.2025

  • oleg.bob

    Губа не дура!

    28.04.2025

    Мостовой об отключении света в Испании: «Может, это фанаты «Барселоны» или «Реала» что-то сделали после Кубка»

    Лапорта не смог вылететь на финал Юношеской лиги УЕФА из-за отключения электричества в Испании
