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«Атлетико» задумался над словами Клаттенбурга о том, что «Реал» в финале Лиги чемпионов 2016 года забил из офсайда

07:13
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В четверг вышло интервью с известным английским британским арбитром Марком Клаттенбургом, который обслуживал финал Лиги чемпионов в 2016 году. Судья в общении с журналистами признал, что в том матче «Реал» забил «Атлетико» из офсайда. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «матрасники» уступили.

Пресс-служба «Атлетико» в Twitter собрала скриншоты с признаниями Клаттенбурга и подкрепила их задумчивым смайликом.

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